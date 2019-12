Prefeito de Granjeiro é morto a tiros no Ceará

247 - O prefeito da cidade de Granjeiro (CE), João Gregório Neto (PL), foi morto a tiros enquanto caminhava próximo à parede do Açude Junco, perto de sua casa, na manhã de terça-feira (24), informa o G1.

De acordo com moradores, um carro com suspeitos foi visto se aproximando do prefeito. Logo depois, foram ouvidos pelo menos três disparos. João Gregório Neto foi atingido pelas costas.

"Moradores tentaram socorrer o prefeito, mas quando chegaram próximo ao local ele já estava morto. A autoria e a motivação da morte ainda não foram confirmadas pela polícia", diz a reportagem.

No Facebook, a assessoria de imprensa divulgou nota:

O município de Granjeiro encontra-se de luto pela morte do Prefeito João Gregório Neto (PL). Ele foi morto com tiros nesta manhã de terça-feira (24) em circunstâncias ainda desconhecidas e que estão sendo investigadas pela Polícia. A administração Governo de Todos acredita na Justiça e espera que os responsáveis por este crime sejam punidos de acordo com a lei. Que Deus conforte a família, amigos e a população de Granjeiro neste momento de dor / *Assessoria de Imprensa*