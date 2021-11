Prefeitura de Salvador cancela festa de Réveillon

Apoie o 247

247 - O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), anunciou nesta segunda-feira (29), em entrevista coletiva, o cancelamento do Festival Virada, evento para celebrar o réveillon de 2022. Tradicional em Salvador, o festival costuma durar entre cinco e seis dias, e o prefeito disse que não poderá realizar a festa por não ter tempo hábil para a organização do evento.

“Não há como realizar o festival da virada esse ano, um evento para mais de duzentas cidades, há exatamente um mês do início da festa”, pontuou Bruno.

De acordo com o prefeito, mesmo com o avanço da vacinação, o cenário de incertezas provocado neste momento pela Covid-19 levou à conclusão de que não há como realizar o Festival da Virada este ano, um evento para mais de 250 mil pessoas/dia, com segurança sanitária aos cidadãos.

“A gente sabe da importância da festa para a economia da nossa cidade, mas também a gente sempre colocou e vem colocando a vida em primeiro lugar. O momento existe cautela e prudência”, pontuou Reis.

Questionado sobre a realização do carnaval em 2022, Reis disse que aguarda um posicionamento do governador da Bahia, Rui Costa (PT).

Salvador é a primeira grande capital a anunciar o cancelamento da festa de virada de ano.

