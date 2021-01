Prefeitura de Salvador fará Lavagem do Bonfim on-line: 'quem tem fé, fica em casa', diz slogan

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), trocou o slogan tradicional da festa de "quem tem fé vai a pé" para "quem tem fé fica em casa", para anunciar que os festejos Lavagem do Bonfim não acontecerá nas ruas da capital por conta do coronavírus. A Lavagem do Bonfim é a segunda festa de rua mais importante de Salvador, depois do Carnaval edit

247 - O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), divulgou em suas redes sociais um pedido para que as pessoas não participem dos festejos da Lavagem do Bonfim neste ano. A ideia é evitar aglomerações por conta do coronavírus. A festa tradicional reúne fiéis em caminhada até a Colina Sagrada.

O prefeito trocou o slogan tradicional da festa de "quem tem fé vai a pé" para "quem tem fé fica em casa".

A Lavagem do Bonfim é a segunda festa de rua mais importante de Salvador, depois do Carnaval.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não interditará as vias por onde passará a imagem do Senhor do Bonfim. No entanto, os acessos à Colina Sagrada estarão bloqueados logo nas primeiras horas na manhã da quinta-feira (14). Apenas veículos oficiais ou de imprensa terão acesso ao local.

Ainda por conta do bloqueio, durante toda a quinta-feira estará proibido o estacionamento nas vagas Zona Azul que ficam na Colina Sagrada, na Ladeira do Bonfim, no Largo do Bonfim, na Baixa do Bonfim e na Rua Teodósio Rodrigues de Faria. Cerca de 40 agentes de trânsito em 15 viaturas e dez motocicletas estarão atuando nesta operação especial, que também envolve o acompanhamento do carro que levará a imagem da Vitória ao Bonfim.

Segurança urbana

Para garantir que as normas de segurança serão cumpridas para conter aglomeração na área onde os festejos acontecem, a Guarda Civil Municipal (GCM) atuará desde as 22h desta quarta-feira (13), no entorno da Basílica do Bonfim. Um total de 80 agentes auxiliará no apoio à Transalvador, assim como na fiscalização a ser realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), desde a Conceição da Praia até o Bonfim, para que não ocorra atuação do comércio informal. Além disso, ações preventivas serão aplicadas em todas as áreas das proximidades da Colina Sagrada. A Polícia Militar também estará presente.

Sem público

Ao contrário dos anos anteriores, não serão disponibilizados sanitários químicos durante o percurso, assim como não haverá a estrutura provisória montada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para atendimento médico. A rotina de comércio e serviços que era afetada pelo cortejo, no perímetro onde acontecia a festa, este ano terá funcionamento normal, inclusive os órgãos públicos municipais.

Programação – Pela primeira vez em 276 anos, o cortejo com a lavagem das escadarias da Basílica Santuário do Nosso Senhor do Bonfim não será realizado em 2021. Devido à pandemia, a programação teve que ser adaptada, no intuito de preservar vidas neste momento tão complicado para todo o planeta.

Com o lema “Tende coragem! Eu venci o mundo”, a imagem do Senhor do Bonfim sairá nesta quinta-feira, às 8h, da Igreja da Nossa Senhora da Vitória, na Vitória. Em um carro, seguirá pela Avenida Sete de Setembro até chegar no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Saindo do Centro Histórico, segue pela Rua Carlos Gomes e desde a Avenida Lafayete Coutinho (Contorno). Do Comércio, segue até a Colina Sagrada passando pelas avenidas Jequitaia, Fernandes da Cunha e Dendezeiros.

Também neste dia, haverá duas missas na Basílica do Bonfim: às 7h20 e às 17h. Além disso, após o percurso em carro aberto feito com a imagem do Senhor do Bonfim, o padre Edson Menezes dará uma bênção especial aos fiéis, a partir das 10h. As atividades serão transmitidas através da WebTV do Bonfim (canal do YouTube) e das redes sociais do Santuário.

