Professora recebe "ordem" em Hospital do Exército para tirar adesivo de apoio a Lula de seu carro

247 - A professora da Universidade Estadual do Ceará (UECE) Daniele Bezerra recebeu uma "ordem" do comando do Hospital Geral do Exército de Fortaleza (CE) para, da próxima vez que for à unidade de saúde, ir sem o adesivo em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocado no vidro traseiro de seu carro.

A professora afirmou ter respondido ao militar, afirmando que não tiraria o adesivo. Também pediu que ele pedisse ao seu comando para tomar "conta do que verdadeiramente tem que tomar em vez de ficar atrás de adesivo do carro dos outros".

