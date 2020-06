PSB terá candidato a prefeitura de João Pessoa para barrar 'herdeiros' de Bolsonaro, diz Ricardo Coutinho

"Temos a obrigação de poder colocar uma alternativa para essa cidade [João Pessoa] que pode estar diante de um terrível naufrágio com as candidaturas que aí estão. São candidaturas herdeiras do bolsonarismo", disse o ex-governador da Paraíba à TV 247 edit

247 - O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, em entrevista à TV 247, afirmou que o PSB terá um candidato próprio à prefeitura de João Pessoa. Segundo Coutinho, é preciso combater 'herdeiros' do bolsonarismo na cidade.

"Temos a obrigação de poder colocar uma alternativa para essa cidade que pode estar diante de um terrível naufrágio com as candidaturas que aí estão. São candidaturas herdeiras do bolsonarismo. Se perdem pela boca. Não entendem absolutamente nada de gestão, de política. É a política da violência. Essa é a conceituação das candidaturas que estão colocadas aqui para a capital do Estado", afirmou.

