PT decide apoiar Marília Arraes no segundo turno em PE

247 - O PT decidiu nesta quinta-feira (6) apoio à candidatura de Marília Arraes (Solidariedade) no segundo turno para o governo de Pernambuco. A candidata do Solidariedade, que era do PT, acabou a disputa pelo governo em primeiro lugar, com 23,97% (1.175.651 votos), contra 20,58% (1.009.556 votos) de Raquel Lyra (PSDB), segunda colocada.

No primeiro turno, o PT apoiou Danilo Cabral (PSB) em Pernambuco. O ex-candidato ficou na quarta posição, com 18,06% (885.994 votos), atrás do ex-deputado federal Anderson Ferreira (PL), com 18,15% (890.220 votos).

Para o segundo turno, Marília conseguiu apoios do PDT, do PCdoB e do Republicanos. O PCdoB é o partido da vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, que disputou o mesmo cargo na chapa de Cabral.

O candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 65,27% dos votos válidos (3.558.322 votos) em Pernambuco e Bolsonaro (PL), 29,91% (1.630.938) no primeiro turno da eleição presidencial. No País, Lula somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) do ocupante do Planalto.

