PTB expulsa ex-prefeito que disse que 'não roubou tanto quanto' atual gestor no Piauí

247 - O PTB decidiu expulsar da legenda o ex-prefeito de Cocal José Maria Monção, que declarou no domingo (6) que “não roubou tanto quanto” Rubens Vieira (PSDB), atual responsável pelo município do estado do Piauí. A reportagem é do portal G1.

O presidente do PTB no Piauí, João Vicente Claudino, disse que José Maria Monção passou a ser um réu confesso com as declarações, agindo como se estivesse participando de um "campeonato de desvio de dinheiro público", acrescenta a reportagem.

"Ele se tornou um réu confesso, se não fez isso em juízo, fez em público. Não estou surpreendido pelas declarações, ele sempre teve esse estilo jocoso, debochado, mas fui pego de surpresa por ele ainda estar filiado. Quando soube [das declarações], pedi para verificarem, comuniquei ao partido, e por meio de uma comissão provisória, tomamos a decisão da expulsão de imediato, no primeiro dia útil após a declaração. O que ele fez foi como se estivesse em um campeonato de desvio de dinheiro público, querendo saber quem roubou mais”, declarou Vicente Claudino.

