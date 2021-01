Ricardo Cappelli assume secretaria de comunicação de Flávio Dino

Antes, o jornalista integrava a secretaria da representação do governo do Maranhão em Brasília edit

Revista Fórum - O jornalista Ricardo Capelli, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), é o novo secretário de Comunicação do governo do Maranhão, comandado por Flávio Dino (PCdoB). Antes, ele atuava como secretário da representação do governo do Maranhão em Brasília.

Desde 2015, Cappelli integrava a equipe de Dino. A migração para a Comunicação mostra que o governador busca trazer quadros políticos do PCdoB para atuar mais perto da gestão estadual.

