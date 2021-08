Rui Costa descarta aventura golpista de PMs em 7 de setembro: 'Brasil não vai virar Afeganistão"

Governador da Bahia comentou a movimentação de policiais da ativa e da reserva para participar de atos bolsonaristas com pautas antidemocráticas no próximo feriado nacional edit

Revista Fórum - Em conversa com jornalistas no início da tarde desta terça-feira (24), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse que não acredita que as Polícias Militares embarcarão em uma “aventura” para apoiar manifestações de cunho golpista que estão sendo marcadas por bolsonaristas.

O próprio Jair Bolsonaro já confirmou presença nesses atos, marcados para o dia 7 de setembro, que carregam como pautas, por exemplo, a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o que é antidemocrático.

“Eu não acredito em nenhuma hipótese que ninguém vai se meter numa aventura dessa. Não acredito nas Forças Armadas e muito menos nas políciais militares de se meterem numa aventura desastrosa dessa que basta o caos que o Brasil está vivendo com mais de 14 milhões desempregados, que a inflação já batendo a 9% com a pobreza e a extrema pobreza aumentando. Qualquer aventura dessa seria um caos completo”, disse Rui Costa durante participação em evento de colégio militar em Salvador.

