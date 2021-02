Rui Costa descarta volta às aulas presenciais na Bahia: “não vamos abrir um novo vetor de transmissão”

“Seria uma completa irresponsabilidade minha. Seria dizer que não em três semanas, mas em uma semana ou dez dias estaríamos chegando ao colapso do número de leitos”, afirmou o governador à TV 247. Assista edit

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse à TV 247 que não autorizará a volta às aulas presenciais no estado neste momento. Ele argumentou que o ritmo de contaminação pelo coronavírus na região é acelerado e chamou de “irresponsabilidade” abrir um “novo vetor de transmissão” da doença.

O governador contou que em novembro de 2020, quando os números da epidemia no Brasil se mostravam mais controlados, chegou a organizar protocolos para a retomada das aulas presenciais. Com o aumento dos casos, porém, seu governo foi forçado a recuar. “Não temos condições de fazer isso. Eu pretendia voltar desde de novembro, porque até o final de outubro a doença vinha caindo fortemente. Infelizmente cresceu em dezembro, cresceu mais ainda em janeiro e de lá para cá a curva é só ascendente. Saímos de 20 óbitos por dia em outubro e chegamos no dia de hoje a 60 óbitos por dia. A curva é fortemente ascendente”.

“Há uma pressão principalmente do setor privado para a abertura das escolas, mas nós não vamos abrir neste momento”, cravou.

Segundo Rui Costa, a reabertura de escolas poderia causar um colapso no sistema de saúde baiano em até dez dias. “Neste momento nós não vamos abrir um novo vetor de transmissão. Seria uma completa irresponsabilidade minha. Seria dizer que não em três semanas, mas em uma semana ou dez dias estaríamos chegando ao colapso do número de leitos. Então isso não será feito”.

