Sargento da reserva da Polícia Militar é preso na Bahia por envolvimento em atos golpistas de janeiro

247 - Foi preso na manhã desta sexta-feira (17), no âmbito da oitava fase da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, o sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia Josafá Ramos. O homem é ex-vereador da cidade de Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador e é investigado por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, no Distrito Federal.

O sargento aposentado é bacharel em direito e se apresenta como integrante da Polícia Militar desde 1991, com dois anos de atuação no 35º Batalhão de Infantaria (35º BI) do Exército. Em uma de suas redes sociais, onde conta com mais de 5 mil seguidores, Ramos costuma publicar mensagens de apoio a Jair Bolsonaro.

De acordo com reportagem do G1, o suspeito deve ser encaminhado ainda nesta sexta-feira para o Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

Nesta sexta, 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão são cumpridos em todo o Brasil. A nova fase da operação é realizada na Bahia e em mais nove estados.

