Segurança é reforçada em terminal de combustíveis em AL após ameaça golpista, diz FUP

Documento pontuou que terroristas planejavam tentar invadir o Terminal Aquaviário da Transpetro, da Petrobras , e da base de distribuição da Vibra, ambos no Porto de Maceió edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - A segurança do Porto de Maceió, em Alagoas, foi reforçada nesta quarta-feira após inteligência da Segurança Corporativa da Petrobras identificar provável plano de invasão por pessoas "identificadas com práticas golpistas", segundo um relatório enviado à Reuters pela Federação Única dos Petroleiros (FUP).

O documento pontuou que a articulação de pessoas planejava tentar invadir o Terminal Aquaviário da Transpetro, da Petrobras , e da base de distribuição da Vibra, ambos no Porto de Maceió, com o objetivo de interromper o fornecimento de combustíveis na região.

"Nesse sentido, assim como nas demais unidades da Cia. As equipes de segurança estão reforçadas e a PM está atuando no local", disse o relatório.

Procuradas, as empresas não comentaram o assunto imediatamente.

As ameaças ocorrem em meio aos desdobramentos de ataques bolsonaristas contra as sedes dos Três Poderes da República na capital federal no domingo.

Refinarias

A FUP reiterou em nota que até o momento os planos de ataques a refinarias e terminais não obtiveram sucesso, com o reforço da segurança e do monitoramento dos órgãos de inteligência e segurança da Petrobras e do Estado.

O relatório apresentado pela FUP apontou ainda que não há "registros de bloqueios ou presença de manifestantes golpistas nas demais unidades da companhia".

"Nas refinarias e terminais, as polícias (PM e PRF), realizam constantemente rondas nas proximidades dessas unidades no sentido de identificar qualquer ameaça golpista. Serviço de inteligência da Petrobras atua em conjunto", afirmou o documento.

O monitoramento de ambiente segue sendo realizado em conjunto com órgãos de segurança em todas as unidades da companhia. O nível de segurança também permanece elevado com reforços nos efetivos, concluiu.

Pela manhã, a FUP realizou atos nas refinarias da Petrobras para reforçar a importância dos trabalhadores permanecerem alertas contra as ameaças de golpe e de ataques às instalações da Petrobras.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.