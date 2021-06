Senador bolsonarista quer construir “réplica da Eiffel” no Maranhão por R$ 12 milhões

247 - O senador Roberto Rocha virou meme no Maranhão na quarta-feira (16) ao apresentar um projeto para construção de uma réplica da torre Eiffel em São Luís. Segundo o senador, a capital maranhense devia abrigar o monumento por ser a única cidade brasileira fundada por franceses. A fala ocorreu durante uma live em seu perfil no Instagram.

Rocha disse que está buscando junto ao governo Bolsonaro os recursos para a obra, que custaria em torno de R$ 12 milhões, segundo ele. No mesmo vídeo em que Rocha defende o projeto, afirma que apresentou a ideia ao governador Flávio Dino (PCdoB) que, segundo ele, “desdenhou”. “Obrigado governador por nos livrar dessa torre”, ironizou um internauta.

Eleito pelo PSB em 2014 na coligação de Flávio Dino, Rocha passou a se aproximar do então presidente Michel Temer quando este migrou para o PSDB. Mais recentemente aproximou-se do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o que provocou sua saída da legenda dos tucanos. Atualmente, Rocha aguarda a escolha do presidente por um partido para escolher sua próxima sigla. O senador maranhense constitui base do governo Bolsonaro fazendo sua defesa também na CPI da Covid.

