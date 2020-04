'Só no Piauí, a estimativa é de 3 mil casos; é mentira que no Brasil sejam apenas 7 mil', diz Wellington Dias

O governador do Piauí, Wellington Dias, afirma que as estimativas de casos de coronavírus em seu Estado é de 3 mil infectados. Ele diz que o número de 7 mil para o país inteiro é fantasioso edit

Da Rede Brasil Atual - O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou que o governo federal enviou ao estado apenas 800 kits de teste para detecção da covid-19 até o momento. Ele também revelou que as equipes de saúde do seu governo estimam em 3 mil o número de infectados apenas no Piauí. “É uma mentira que existam apenas em torno de 7 mil em todo o restante do país”, denunciou.

Wellington participou de um diálogo, na manhã desta sexta-feira (3), com o senador Rogério Carvalho (PT-SE). Para Carvalho, a fraca resposta do governo federal, como demonstra o caso do Piauí, é resultado do “dogmatismo do Estado mínimo do Guedes (Paulo Guedes, ministro da Economia), que impede a liberação dos recursos”.

O descompasso entre o número oficial de infectados e a realidade da crise do coronavírus é explicado, destaca o governador piauiense, pela falta crônica de kits para a realização de testes. “O Ministério da Saúde comemora porque comprou quinhentos mil kits para todo o Brasil. Só aqui no Piauí eu precisaria de pelo menos este número de kits”, afirmou, em vídeo da TV PT.

Segundo ele, o governo do estado adquiriu 137 mil kits e pretende chegar a 300 mil nos próximos dias. “Eu preciso, no mínimo, fazer testes em quem trabalha na saúde, porque não sei se quem está na linha de frente também está doente.”

Dias informou que o Consórcio de Governadores do Nordeste tem negociado compras e realizado ações que permitem que o estoque de materiais de proteção e de álcool gel, ainda que insuficientes, sejam maiores do que se dependessem apenas do governo federal.

Já o senador informou que a bancada do PT encaminhou projeto de R$ 22 bilhões para auxiliar os estados a recuperar a queda de receitas. “O governo não injetou dinheiro novo para os estados. Esse projeto do PT deve ser votado na semana que vem”. Carvalho ainda atacou a lentidão do governo para liberar a ajuda de R$ 600 aos cidadãos. “A quem interessa o caos?”, perguntou Carvalho, chamando a atenção para o risco de convulsão social.

