Sobe para 122 número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco

Apoie o 247

ICL

247 - Subiu para 122 o número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco. Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos de mais duas vítimas dos temporais foram encontrados na manhã desta quinta-feira (2) na Vila dos Milagres e no Ibura, na Zona Sul do Recife. Outras duas pessoas ainda estão desaparecidas.

Na quarta-feira (1), outros cinco corpos foram encontrados pelas equipes de resgate. Segundo as autoridades, duas vítimas foram encontradas na Vila dos Milagres, no Recife, duas em Jaboatão dos Guararapes e uma em Limoeiro, no Agreste do Estado.

Pernambuco registra mais de 7,3 mil desabrigados e 24 municípios estão em estado de emergência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tragédia já é considerada como o maior desastre natural da história de Pernambuco em número de mortos, superando até a registrada em 1975, quando 104 pessoas morreram no Grande Recife devido às chuvas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE