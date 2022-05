Sobe para 87 o número de mortos por causa das chuvas na Região Metropolitana do Recife

Apoie o 247

247 - Subiu para 87 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que assolam a Região Metropolitana do Recife desde a última quarta-feira (23). Nesta segunda-feira (30), mais três corpos foram encontrados no Jardim Monte Verde, bairro que faz a divisa entre o Recife e o município de Jaboatão dos Guararapes. De acordo com o Governo do Estado, até o final da tarde do domingo, ao menos 56 pessoas estavam desaparecidas e o número de desabrigados chegava a 3,5 mil.

O bairro de Jardim Monte Verde foi o que registrou o número mais alto de vítimas fatais em decorrência das chuvas dos últimos dias. Ali, mais de 20 pessoas morreram soterradas em função dos deslizamentos de barreiras. Segundo o Corpo de Bombeiros ainda há desaparecidos debaixo dos escombros e da lama. As buscas estão sendo realizadas pelos próprios, além de soldados do Exército e bombeiros militares de Pernambuco e de outros estados.

Neste domingo (29), o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), afirmou que o estado iria liberar R$ 100 milhões para os municípios atingidos pelas chuvas. “Estamos liberando R$ 100 milhões para os municípios atingidos pelas chuvas. Os recursos estarão disponíveis nesta semana para auxiliar as cidades no trabalho de busca e salvamento e para obras urgentes e de infraestrutura”, disse. Até o momento 14 cidades já decretaram estado de emergência.

O Ministério da Defesa informou que enviou 400 militares das Forças Armadas para auxiliar no resgate de vítimas na região e Jair Bolsonaro afirmou que deverá se deslocar para Pernambuco nesta segunda-feira para “se inteirar da tragédia” provocada pelas chuvas.

