TCU vai investigar compra de 500 respiradores pela Prefeitura do Recife

TCU suspeita de “condutas ilegais e fraudulentas” na contratação da empresa Juvanete, que atua com produtos veterinários e colchões. A compra de 500 respiradores destinados ao combate da Covid-19 teria custado R$ 11,5 milhões edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu procedimento para apurar a compra de 500 respiradores feita pela Prefeitura do Recife para o combate à Covid-19.

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, o TCU suspeita de “condutas ilegais e fraudulentas” na contratação da empresa Juvanete, que atua com produtos veterinários e colchões. Os respiradores teriam custado R$ 11,5 milhões e os recursos foram repassados pelo governo federal.

De acordo com a reportagem, o procurador Marinus Marsico, teria visto indícios de que a Juvanete seria uma empresa de fachada e de que as irregularidades suspeitas teriam contado com a participação de servidores públicos.

