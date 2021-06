“Total respeito à decisão”, diz Márcio Jerry, após Flávio Dino anunciar desfiliação do PCdoB

“Diferenças de leituras e rumos em dada conjuntura não nos afastam de objetivos e compromissos comuns”, declarou o secretário das Cidades e Desenvolvimento do Maranhão, que é presidente estadual do partido edit

247 - Principal aliado do governador Flávio Dino, o secretário das Cidades e Desenvolvimento do Maranhão, Márcio Jerry (PCdoB), usou seu perfil oficial no Twitter para comentar a desfiliação do agora ex-companheiro de partido.

“Total respeito à decisão do amigo e companheiro de lutas há quase 4 décadas, governador Flávio Dino, que nesta data pediu desfiliação do PCdoB. Diferenças de leituras e rumos em dada conjuntura não nos afastam de objetivos e compromissos comuns”, declarou Jerry, que é presidente estadual do partido.

Em uma mensagem complementar, o deputado federal licenciado afirmou que Dino não saiu da trincheira em que a sigla atua, mas “apenas se reposicionou nessa mesma trincheira, reafirmando compromissos que nos unem e nos mantém em permanente combate em defesa do povo e do Brasil”.

Jerry também aproveitou o posicionamento para declarar que não deixará a legenda que o elegeu para a Câmara dos Deputados.

“Sigo atuando firmemente como militante e dirigente do PCdoB, buscando a construção de uma ampla coalizão em nosso país pela vida e a democracia; e defendendo firmemente o governador Flavio Dino, mantendo o Maranhão no rumo certo sob sua liderança. Avante, firmes na luta!”, finalizou.

Flávio Dino, um dos principais nomes da esquerda progressista anunciou no início da tarde desta quinta sua desfiliação do partido sob o qual comandou o Maranhão nas últimas duas gestões. Ele não divulgou formalmente a que legenda se ligará, apesar das expectativas em torno da sua adesão ao PSB.

