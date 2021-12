Travesti é assassinada com golpes de faca na Paraíba

Apoie o 247

247 - Uma travesti foi assassinada na noite desta quarta-feira (8), na Avenida Edson Ramalho, em João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a perícia, ela foi alvo de vários golpes de faca.

De acordo com informações do G1 , uma viatura da Polícia Militar passava no local quando percebeu que havia um corpo caído na calçada e acionou o Samu.

A travesti, que não teve o nome revelado, foi atingida com golpes no pescoço, peito e ombro. A equipe médica chegou a prestar os primeiros socorros ainda no local, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil investiga o caso.

O Brasil segue pelo décimo terceiro ano consecutivo como o lugar mais perigoso para uma pessoa transsexual viver. Pelo menos 125 travestis, homens e mulheres trans foram assassinadas devido a sua identidade de gênero entre outubro de 2020 e setembro de 2021 no Brasil. Os dados são do projeto Transrespect versus Transphobia Worldwide (TvT) da ong Transgender Europe (TGEU).

No período, 33% dos assassinatos de pessoas trans que ocorreram no mundo foram no Brasil, com 125 casos. Quase o dobro do segundo colocado — o México — com 65 registros. Mundialmente, foram 375 ocorrências, 7% a mais que na atualização de 2020.

