Três são presos na Bahia em operação contra empresa que deixou de entregar respiradores a estados do Nordeste

247 - Uma operação da Polícia Civil da Bahia prendeu três pessoas na manhã desta segunda-feira (1º), pois uma empresa vendeu e não entregou respiradores ao Consórcio do Nordeste. De acordo com as investigações, que também ocorrem no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, a empresa recebeu R$ 48 milhões por um conjunto de respiradores, não os entregou e ainda não devolveu o dinheiro.

A polícia informou que o grupo é alvo da ação é especializado em estelionato, através de fraude na venda de equipamentos hospitalares. Também disse que mais de 100 contas bancárias vinculadas ao grupo foram bloqueadas pela Justiça.

Além das prisões, a operação Ragnarok tem como objetivo cumprir 15 mandados de busca e apreensão em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

O grupo foi descoberto após denúncia do Consórcio Nordeste, que tentou adquirir respiradores para o combate ao coronavírus.

