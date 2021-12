Vídeo: homem é resgatado com água na altura do peito e salva só documentos em Itabuna, Bahia

Apoie o 247

247 - Circulam neste domingo (26) as imagens de um senhor que foi resgatado de sua casa, que tinha água na altura do peito, em Itabuna, no sul da Bahia. O município é um dos 72 em estado de emergência por conta das inundações causadas por fortes chuvas neste mês.

“Se cenas como está não te chocam ou despertam em vc sentimentos de angústia ou aflição, vc já morreu há tempos. O Extremo Sul da Bahia pede ajuda”, postou no Twitter Thyara, do povo Pataxó, fortemente atingido com as águas.

Até o momento, 18 mortes já foram confirmadas em decorrência das inundações. O ministro da Cidadania, João Roma, esteve em Ilhéus neste domingo em reuniões com autoridades locais e disse ser “crucial que, neste momento, a gente retire as famílias que estão nas áreas de risco e trabalhe para preservar vidas”.

“É uma tragédia gigantesca. Não me lembro se, na história recente da Bahia, tem algo dessa proporção pela quantidade de cidades, de casas envolvidas. É algo realmente assustador, o número de casa, de ruas, de localidades completamente embaixo de água”, disse o governador da Bahia, Rui Costa (PT).

Se cenas como está não te chocam ou despertam em vc sentimentos de angústia ou aflição, vc já morreu a tempos.

O Extremo Sul da Bahia pede ajuda, contribua de alguma forma com as várias formas que estão disponíveis.

Contribua p/ comunidades Indígenas: 7399198-2962 Tiara A Santos.





São mais de 27h interrupta de muita chuva em Itabuna e região. Os transtornos para com a população são inúmero por conta dos inúmeros pontos de alagamento. A região Sul pede socorro. PRECISAMOS DE AJUDA!

pic.twitter.com/gwyQFGhpjK