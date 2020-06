(Vídeo) Pastor no Maranhão diz que Jesus vai curar o vírus e fiéis queimam máscaras

"É Jesus, é Jesus, é Jesus", disse o pastor, após afirmar que "nenhum remédio" liberta do coronavírus. Os fiéis também queimaram várias máscaras de proteção contra a doença edit

247 - Um pastor da cidade de Bacabal, no interior do Maranhão, proferiu um discurso pregando que Jesus Cristo vai curar o coronavírus, doença que já atingiu 530 mil brasileiros e deixou 30 mil mortos no País.

"É Jesus, é Jesus, é Jesus", disse o pastor, após afirmar que "nenhum remédio" liberta do coronavírus.

Os fiéis também queimaram várias máscaras, um dos principais equipamentos de proteção para diminuir a propagação da Covid-19 e recomendado por autoridades de saúde.

