"Vil e repugnante", diz Flávio Dino, após Bolsonaro recusar ajuda argentina à Bahia

Governador do Maranhão indignou-se com o desprezo de Jair Bolsonaro às vítimas das enchentes

247 – O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, reagiu com indignação à decisão do governo federal de recusar a ajuda argentina às vítimas das enchentes na Bahia. Ele defendeu ainda que Justiça anule mais uma "decisão imoral", tomada por Jair Bolsonaro. Confira e saiba mais:

Isso é absolutamente vil e repugnante. Fazer politicagem rasteira negando ajuda ao povo da Bahia. Espero que mudem de ideia amanhã. Ou que a Justiça mais uma vez anule essa decisão administrativa imoral. https://t.co/c0XMw7woLW — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 30, 2021

De férias na praia, Jair Bolsonaro mostrou mais uma vez indiferença com o drama da população do sul da Bahia vitimada por enchentes. Seu governo recusou nesta quarta-feira (29) o apoio oferecido pela Argentina às vítimas das fortes chuvas que atingem a Bahia nos últimos dias. A informação é do governo do estado.

Em nota, o governo da Bahia informa: "O país vizinho pretendia enviar imediatamente ao sul da Bahia uma missão com profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para vítimas de desastres."

O governador Rui Costa agradeceu em suas redes sociais a oferta de ajuda humanitária e pediu celeridade ao governo federal para autorizar a missão internacional.

Indiferente a essa tragédia, o governo Bolsonaro apenas agradeceu formalmente em documento oficial a proposta argentina e informou que a situação na Bahia está sendo enfrentada.

