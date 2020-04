Wellington Dias: Piauí e Brasil têm muito mais casos de coronavírus do que os notificados

De acordo com o governador do Piauí, “quando a gente pega como parâmetro os EUA, lá nós temos cerca de 200 mil confirmações de coronavírus, mas o Brasil tem a metade de habitantes. É falácia dizer que temos 5 mil, 6 mil contaminados” edit

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias, alertou para a quantidade de casos de coronavírus bem maior do que os números divulgados oficialmente pelo ministério da Saúde. “Quando a gente pega como parâmetro os EUA, lá nós temos cerca de 200 mil confirmações de coronavírus, mas o Brasil tem a metade de habitantes. É falácia dizer que temos 5 mil, 6 mil contaminados. Não tem lógica um estado como o Piauí ter 18 confirmações de coronavírus”, continuou ele em entrevista ao Fórum Onze e Meia.

O chefe do Executivo piauiense criticou Jair Bolsonaro. “Dizer que isso aqui é uma ‘gripezinha’, que governadores são canalhas, é uma guerra do presidente contra os governadores, contra o Judiciário, contra o Congresso. Enquanto temos como inimigo número um o coronavírus, o presidente estabelece guerra com quem está combatendo o vírus”, disse.

Leia a íntegra na Revista Forum

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa