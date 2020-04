70% dos internados em UTI no Rio estão com coronavírus

A rede estadual de saúde do Rio de Janeiro caminha para a superlotação de suas UTI's por conta do coronavírus e 70% dos seus leitos já estão ocupados. Apenas na cidade do Rio de Janeiro já são 106 mortes de pessoas que contraíram o vírus edit

247- A rede estadual de saúde do Rio de Janeiro caminha para a superlotação de suas UTI's por conta do coronavírus. Números divulgados pela TV Globo na manhã de hoje mostram que 70% dos casos de internação grave no estado são por conta de infecções decorrentes do coronavírus. A informação é do portal UOL.

O estado já confirmou cerca de 2,8 mil casos de coronavírus e 170 mortes. Outros 115 óbitos ainda estão sendo investigados. Apenas na cidade do Rio de Janeiro já são 106 mortes por covid-19.

A situação na rede municipal é semelhante. O Hospital Ronaldo Gazolla possui 117 casos de coronavírus, sendo que 44 na UTI.

