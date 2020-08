Advogado de Bolsonaro recebeu R$ 9 milhões da JBS

Os registros dos pagamentos constam de documentos obtidos pelos promotores do MP que investigam a relação de Frederick Wassef com Fabrício Queiroz, no esquema de "rachadinha" no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro edit

247 - O advogado de Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, apelidado de "anjo" pela mulher do ex-assessor Fabrício Queiroz, recebeu R$ 9 milhões da JBS, o frigorífico dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

De acordo com reportagem da Crusoé, os registros dos pagamentos constam de documentos obtidos pelos promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro que investigam a relação de Wassef com Fabrício Queiroz, no esquema de "rachadinha" no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro.

Ainda de acordo com a Crusoé, a JBS não respondeu a que se referem os repasses, e o advogado não retornou as tentativas de contato.

O advogado Frederick Wassef manteve uma relação muito mais íntima e ampla com Jair Bolsonaro e sua família. Frequentava os Palácios da Alvorada e do Planalto, falava com o chefe do clã até de madrugada e se gabava de ter sido o primeiro a incentivar a candidatura à Presidência da República.

Em julho, a operação "anjo" da Polícia Federal prendeu Queiroz na casa do advogado em Atibaia, Saão Paulo.

