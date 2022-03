Aécio é absolvido da acusação de corrupção em processo da JBS

Apoie o 247

247 - Justiça Federal em São Paulo absolveu o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) da acusação de corrupção no processo envolvendo a empresa JBS. De acordo com a Folha de S. Paulo, o juiz Ali Mazloum, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, disse que não existiam provas ligando o empréstimo de R$ 2 milhões feito pelo parlamentar ao presidente da JBS, Joesley Batista, a atos de corrupção. A decisão foi estendida à irmã do deputado, Andrea Neves da Cunha, ao primo Frederico Pacheco Medeiros, e a Mendherson Souza Lima, que também eram acusados no processo.

"A conduta típica descrita na denúncia não existiu no mundo fenomênico. Em outras palavras, está provada a inexistência do crime de corrupção passiva narrado pela PGR (art. 386, I, do CPP)", disse o magistrado em sua decisão. O processo foi aberto após executivos do grupo J&F, detentores da marca JBS, afirmarem, em 2017 que tinham gravações de Aécio solicitando R$ 2 milhões a Joesley Batista para pagar sua defesa na Operação Lava Jato.

​Segundo Ali Mazloum ​, "ao contrário do que diz a denúncia, no sentido de que havia um histórico de propina entre eles", o que realmente existia "demonstrou a instrução criminal —era um histórico de negócios lícitos, como a doação de campanha eleitoral no valor de R$ 110 milhões, compra de apartamento de R$ 18 milhões e pedido de empréstimo de R$ 5 milhões". Com a decisão, o processo deverá ser arquivado.

Os advogados de Aécio afirmaram, em nota, que “depois de cinco anos de explorações e injustiças, foi demonstrada a fraude montada por membros da PGR e por delatores que colocou em xeque o Estado democrático de Direito no país".

