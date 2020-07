Aeronave cai na Zona Norte de São Paulo e faz vítima (vídeo)

A queda ocorreu na avenida Braz Leme no início da noite desta quarta-feira (8), perto do Campo de Marte edit

Sputnik - Ao menos uma pessoa morreu após a queda de um avião de pequeno porte na Zona Norte de São Paulo, conforme informou Corpo de Bombeiros.

A queda ocorreu na avenida Braz Leme no início da noite desta quarta-feira (8), perto do Campo de Marte. As primeiras informações dão conta de que apenas o piloto estaria a bordo no momento do acidente. No entanto, fontes ouvidas pela Band News indicam que três pessoas teriam ficado feridas, provavelmente, transeuntes surpreendidos pelo avião. Mas não há confirmação dos bombeiros sobre isso.

O choque da aeronave com a pista provocou um incêndio no local, mas as chamas já foram controladas. A avenida foi bloqueada no sentido Santana.

*** às 18h40 Pelo local fogo já extinto pelo CB, infelizmente já localizado um corpo carbonizado, NO AGUARDO DE MAIORES ATUALIZAÇÕES *** — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 8, 2020

CAI AVIÃO ✈️ EM SP: A Infraero lamenta o acidente ocorrido com a aeronave BE-58, prefixo PR-OFI, que vinha de Ubatuba para o Campo de Marte. A aeronave, ao tentar fazer o pouso, apresentou problemas e acabou caindo na avenida Braz Leme. pic.twitter.com/OOGowBo5sl — Maicon Mendes (@Oficialmmendes) July 8, 2020

AVIÃO ✈️ CAI EM SP: ... moradores registram os destroços da aeronave em chamas. Acidente foi próximo ao aeroporto Campo de Marte. pic.twitter.com/rvHGgxHzCd — Maicon Mendes (@Oficialmmendes) July 8, 2020

