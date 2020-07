Alckmin é denunciado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica eleitoral e corrupção passiva

De acordo com a denúncia do MP no âmbito da Lava Jato, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) recebeu, de forma indevida, R$ 2 milhões da empreiteira Odebrecht na campanha ao governo estadual em 2010 e R$ 9,3 milhões quando disputou a reeleição, em 2014 edit