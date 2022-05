Alesp cassa mandato de Arthur do Val, o Mamãe Falei, que perde direitos políticos por oito anos

Integrante do MBL, Mamãe Falei já havia renunciado ao cargo em abril. Apesar disso, o processo contra ele seguiu na Casa e terminou com a cassação dessa terça (17) edit

247 - A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou no início da noite desta terça-feira (17) a cassação do mandato do ex-deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (União Brasil), por quebra de decoro parlamentar, após dizer frases sexistas contra mulheres refugiadas ucranianas.

A cassação foi aprovada por todos os 73 deputados que participaram da sessão: 73 votos para sim, 0 para não e 0, abstenção em rápida sessão. Para ter o mandato cassado, era preciso 48 votos entre os 94 deputados estaduais da Alesp.

Apesar de Arthur do Val ter renunciado ao cargo, a cassação significa que ele perderá os direitos políticos por oito anos, segundo a Lei da Ficha Limpa.

