Alvo da Polícia Federal, filho de Cabral se entrega no Rio

247 - José Eduardo Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, se entregou à Polícia Federal fluminense no final da tarde desta quinta-feira (24).

Alvo de uma operação contra venda ilegal de cigarros, ele vinha sendo procurado desde esta quarta. Ele é suspeito de envolvimento em organização criminosa responsável por prejuízo de 2 bilhões de reais ao governo federal.

O ex-governador, que está preso na Unidade Prisional da PM, em Niterói, passou mal ontem ao saber que o filho mais novo estava na mira da polícia e chegou a desmaiar.

