Anvisa pede que cidade de São Paulo reavalie decisão de reduzir intervalo para dose de reforço

Especialistas afirmam que não há dados para justificar a decisão do governo de São Paulo, adotada pela prefeitura nesta sexta-feira

247 - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pediu que a cidade de São Paulo reavalie a redução do intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19.

A prefeitura de São Paulo começou já nesta sexta-feira (3) a aplicação das doses de reforço em pessoas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses, conforme decisão do governo estadual de diminuir de cinco para quatro meses o intervalo.

A Anvisa afirma não ter recebido nem avaliado dados que "sustentem o uso seguro e generalizado de doses de reforço no intervalo de 4 (quatro) meses para todas as vacinas autorizadas e em uso no Brasil".

Especialistas afirmam que não há dados para justificar a decisão do governo de São Paulo, tomada em meio aos primeiros registros de casos de ômicron no estado.

