Após 55 anos, Lula será o primeiro presidente a visitar o Museu Nacional

247 - Ao visitar as obras de reconstrução do Museu Nacional nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará história como o primeiro presidente a visitar o local em quase 55 anos.

O jornalista Bernardo Mello Franco destaca em sua coluna no jornal O Globo, que a última vez que um presidente visitou a Quinta da Boa Vista foi em maio de 1968, quando o marechal Artur da Costa e Silva esteve lá para celebrar os 150 anos de fundação do museu.

Em junho de 2018, quando o Museu Nacional comemorou seus 200 anos de história, o então presidente Michel Temer não fez uma visita oficial ao local, que pegou fogo e foi destruído três meses depois. O incêndio devastador consumiu grande parte do acervo do museu.

“Estamos muito felizes pela visita do presidente. Esperamos que seja a primeira de outras. Para qualquer gestor público, a reconstrução do primeiro museu brasileiro deveria constar como prioridade”, diz o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner.

Fomento à Cultura

O presidente Lula participa nesta quinta-feira (23), juntamente com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, do anúncio de novos parâmetros de incentivo a investimentos em todas as regiões, atenção à diversidade, transparência, democratização do acesso, simplificação de procedimentos e desburocratização que regulamenta o fomento cultural no país.

A cerimônia acontece às 18h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

