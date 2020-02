Após assediar jogadora, mascote do clube Atlético será afastado

Após um funcionário do time Atlético, fantasiado de mascote do time time mineiro Atlético, rodar uma jogadora para exibi-la aos torcedores, o clube informou que irá afastar o profissional, sem citar o seu nome edit

247 - Após um funcionário do time Atlético, fantasiado de mascote do time time mineiro Atlético, rodar uma jogadora para exibi-la aos torcedores, o clube informou que irá afastar o profissional, sem citar o seu nome. No texto divulgado nesta manhã, a diretoria atleticana afirma que "lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado", mas não cita o nome do profissional, informa reportagem do jornal Foçlha de S.Paulo.