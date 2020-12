Após Kalil criticar atuação do governo federal na pandemia, Eduardo Bolsonaro diz que 'BH elegeu um ditador'

Por Plínio Teodoro, na Revista Fórum - Reeleito prefeito de Belo Horizonte no primeiro turno das eleições com mais de 60% dos votos, Alexandre Kalil (PSD) virou alvo do clã presidencial após dizer que acredita que Jair “Bolsonaro errou muito na pandemia” durante entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (30).

“Vamos ser muito sinceros: ele derramou dinheiro na pandemia. E negar a pandemia era verbalizar, foi de graça, não custou nada. Então, o mais difícil ele fez. Não economizou na pandemia. Se ele não tivesse negado e liderado a nação, teria gasto a metade do que ele gastou [porque mais pessoas teriam aderido a protocolos de segurança, como o isolamento social, segundo o seu raciocínio]. Faltou a liderança que a gente está vendo na Europa. Faltou um líder para nos guiar”, disse Kalil.

A declaração despertou a fúria no clã presidencial e o deputado Eduardo Bolsonaro foi às redes logo cedo na manhã desta terça-feira (1º) incitar a milícia digital afirmando que “BH elegeu um ditador”.

Confira a postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.



Parabéns BH, pela reeleição deste belo projeto de ditador, ou melhor, prefeito. pic.twitter.com/2U6RuTq2LY — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 1, 2020

