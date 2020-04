Após racha entre Mandetta e Bolsonaro, Feliciano agora denuncia corrupção no ministério da Saúde

“Há denúncias que compraram a filiação de prefeitos no atacado e que aliciaram parlamentares no varejo”, afirmou o vice-líder do governo, o deputado federal Marco Feliciano (Sem Partido-SP), em referência ao ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, demitido por Jair Bolsonaro edit

247 - O vice-líder do governo, o deputado federal Marco Feliciano (Sem Partido-SP), aponta participação do ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, demitido por Jair Bolsonaro, em um suposto esquema de corrupção montado no ministério pelo Democratas (DEM).

“Mandetta só fez o jogo do seu partido! Empenhou 12 BILHÕES no Ministério da Saúde nos últimos dias de 2019. Há denúncias que compraram a filiação de prefeitos no atacado e que aliciaram parlamentares no varejo”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Mandetta só fez o jogo do seu partido! Empenhou 12 BILHÕES no Ministério da Saúde nos últimos dias de 2019. Há denúncias que compraram a filiação de prefeitos no atacado e que aliciaram parlamentares no varejo. Montava base de apoio à @RodrigoMaia para derrubar o Presidente! pic.twitter.com/YCRSaztJM1 — 👊🇧🇷 Marco Feliciano (@marcofeliciano) April 17, 2020

As acusações têm como base uma denúncia feita deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA) que estariam no “Dossiê Mandetta” feito pela Abin e pelo Exército.

Mandetta e Bolsonaro vinham tendo divergências sobre as estratégicas para combater o coronavírus. O ex-ministro defendia o isolamento total, enquanto o ocupante do Planalto já havia pedido a reabertura do comércio e também esteve presente em algumas mobilizações.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que as pessoas evitem aglomerações.

O Brasil tem pelo menos 33,6 mil confirmações de coronavírus e 2,1 mil mortes. Em nível global são 2,2 milhões de casos e 152,3 mil falecimentos por causa da covid-19.

