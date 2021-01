Após tomar posse como prefeito do Rio, Paes abre investigação contra Crivella e publica 74 decretos

Entre as medidas estão o cancelamento de concursos, corte de cargos comissionados, revisão de aumento do IPTU entre outros. Paes também determinou a criação de uma Comissão de Investigação Preliminar para apurar possível irregularidades na Prefeitura do Rio no “QG da Propina” edit

Revista Fórum - Logo após tomar posse, nesta sexta-feira (1º), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), publicou 74 decretos no Diário Oficial. Entre eles, determinou investigações contra o prefeito anterior, Marcelo Crivella (Republicanos), e decretou a suspensão de concursos públicos, entre outras medidas de austeridade.

Paes criou uma Comissão de Investigação Preliminar para apurar possível irregularidades na Prefeitura do Rio no “QG da Propina”, episódio que levou Crivella à prisão e ao afastamento do cargo. Ele deu prazo de 30 dias para a apresentação de um relatório.

Em outra comissão, Paes vai apurar se houve irregularidade, dentro da prefeitura, com os “Guardiões do Crivella”, o grupo de assessores pagos para agredir jornalistas na porta de hospitais, a fim de atrapalhar reportagens com denúncias na saúde.

