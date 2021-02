Araraquara entra neste domingo em lockdown

O município de Araraquara, no interior paulista, fecha supermercados e restringe a circulação de pessoas a partir das 12h deste domingo. Por 60 horas, as pessoas só vão poder sair de casa para trabalhar ou ir para o hospital edit

247 - O município de Araraquara, no interior paulista, entra neste domingo (21) em lockdown. Com maior número de casos da variante brasileira do coronavírus no estado de SP e com UTIs lotadas, o município adota as restrições mais severas já impostas desde o início da pandemia.

O município é o que tem o maior número de confirmações (12 no total) da variante brasileira do novo coronavírus no estado de SP e ela pode ter relação com a alta de casos, internações e mortes, segundo a secretária de Saúde, Eliana Honain.

Pelas novas regras, até as 23h59 de terça-feira (23), estará proibida a circulação de carros e pessoas no município, exceto para trabalhar ou para atendimento médico e compra de medicamentos. Além disso, haverá o fechamento de serviços considerados essenciais, como bancos, supermercados e postos de combustíveis, e o transporte público não irá operar. (veja as regras abaixo).

A cidade soma 170 mortes pela doença e, no sábado, bateu recorde de novos casos: 248, somando 13.237, informa o G1.

