Armas apreendidas na casa de Belo têm registros vencidos

Adriana Cruz, Metrópoles - As duas pistolas encontradas na casa do cantor Belo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, durante busca e apreensão dos agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), estão com os registros vencidos. No depoimento que o artista prestou na Cidade da Polícia, na tarde desta quarta-feira (17/2), do qual o Metrópoles teve acesso, Belo foi informado que as armas — que estão registradas em nome do cantor — ficariam apreendidas.

A polícia apreendeu também, dentro de um cofre na casa do artista, 28 munições e dinheiro em espécie — R$ 39.150, 3.640 euros (cerca de R$ 24 mil) e US$ 1.169 (cerca de R$ 6,4 mil).

