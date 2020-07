Através de fraudes, Queiroz e sua mulher receberam R$ 376 mil em benefícios da Alerj

Segundo dados obtidos através da Lei da Assessor à Informação e do Portal da Transparência, Queiroz e sua mulher receberam R$ 376.300 entre os anos de 2007 e 2018. Sem a fraude, eles teriam acesso apenas a metade do valor edit

247 - A esposa de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, junto com o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, ocultava o endereço em comum da união estável para obter um valor maior de benefícios da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Segundo dados obtidos através da Lei da Assessor à Informação e do Portal da Transparência, o casal recebeu R$ 376.300 entre os anos de 2007 e 2018. Sem a fraude, eles teriam acesso apenas a R$ 188.150. A informação é da revista Época.

Márcia Aguiar atuava como consultora parlamentar do gabinete de Flávio Bolsonaro, enquanto trabalhava também como cabelereira. Ela solicitou o auxílio-educação da Alerj para supostamente custear os estudos de seus filhos. O benefício era pago a cada três filhos por casal. Márcia e Queiroz tinham 6 filhos, então eles decidiram ocultar a união estável e registrar endereços diferentes para receber os R$ 376.300. A filha de Queiroz, Nathália Queiroz, recebia o benefício como dependente mesmo sendo servidora no gabinete de Jair Bolsonaro.

