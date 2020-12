Aumento dos salários em São Paulo será pago pelos idosos na tarifa do ônibus, diz Haddad

Para o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, a retirada dos direitos dos idosos, determinada pelo governador João Doria e pelo prefeito Bruno Covas, ambos do PSDB, vai financiar o aumento de salário do prefeito da capital paulista. "Essa é a concepção tucana de justiça social", afirmou edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, criticou a retirada do direito dos idosos com mais de 60 anos de utilizar sem paga tarifa os ônibus, trens e metrô na capital, e os ônibus intermunicipais da Grande São Paulo.

A decisão foi anunciada pelo governador João Doria e pelo prefeito da capital paulista, Bruno Covas.

Para Haddad, a retirada dos direitos dos idosos vai financiar o aumento de salário do prefeito Bruno Covas. "Já sabemos quem vai pagar o aumento do teto do funcionalismo em São Paulo para R$ 35mil, que beneficia o prefeito e a cúpula da máquina pública: o idoso usuário de transporte público, que perde a isenção entre 60 e 65 anos. Essa é a concepção tucana de justiça social", afirmou o petista pelo Twitter.

Os idosos acima de 65 anos não pagam passagem por causa do Estatuto do Idoso, uma lei federal. Em São Paulo, o limite foi reduzido para 60 anos em 2013, durante as gestões Fernando Haddad (PT), na prefeitura, e Geraldo Alckmin (PSDB).

O conhecimento liberta. Saiba mais