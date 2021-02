Bocardi detona ida de Covas ao Maracanã: "não faz para si o que recomenda aos outros"

O apresentador Rodrigo Bocardi criticou duramente o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, após o tucano ir à partida entre Santos e Palmeiras, que ocorreu neste sábado no Maracanã. “Não faz para si o que recomenda aos outros", disse ele edit

247 - O apresentador do Bom Dia SP, da Rede Globo, Rodrigo Bocardi, criticou duramente nesta segunda-feira (1) o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB-SP) , após o tucano ir à partida entre Santos e Palmeiras, que ocorreu neste sábado (30), no Maracanã.

Bocardi criticou a fala de Covas diminuindo as críticas que recebeu pela viagem. Segundo o tucano, tudo não passou de uma “lacração de internet”.

"A cidade na fase vermelha, comércio fechado, museus fechados, parques fechados. Quem passou o final de semana aqui em São Paulo sabe...os pais sem ter para onde levar o filho, né Num final de semana de calorão enorme, quem dera num estádio. O prefeito ir a um estádio no Rio com mais 5 mil pessoas num canto ali do Maracanã foi opção. Opção que não tem aqueles que usam por exemplo o transporte público cheio em São Paulo", criticou Bocardi.

“No final é aquela história de exemplo né? se o prefeito fizesse pra si o que recomenda aos outros a gente não estaria falando sobre isso aqui", acrescentou.

