Bolsonaristas estão atirando em pessoas durante panelaços

Diário do Centro do Mundo - Durante o panelaço desta terça-feira, talvez o mais ruidoso até agora por conjugar a data de 31 de março com o pronunciamento do excrementíssimo presidente da república, um barulho de vidro quebrando assustou um morador de Perdizes, bairro de classe média em São Paulo.

A janela do apartamento de P. havia sido atingida por um disparo. Ele afirma estar com receio e pediu para não ser identificado.

“Fomos surpreendidos por um tiro de espingarda de chumbo. Por sorte não estávamos no cômodo, se não teríamos machucado seriamente.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso