Bolsonaro dá aval para Crivella usar sua imagem na campanha no Rio

247 - Jair Bolsonaro deu aval pessoal ao uso de sua imagem para Marcelo Crivella, que disputa a prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo informações do jornal O Globo, no primeiro dia de campanha oficial, domingo, Crivella publicou uma foto na qual aparece ao lado de Bolsonaro, procurando aparentar ter o apoio dele.

A reportagem diz que, antes de publicar o material, Crivella consultou Bolsonaro sobre o uso da foto, e ele acenou positivamente, dizendo que não lhe daria apoio explícito no primeiro turno, mas não reclamaria do uso de sua imagem.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro tornou o prefeito Marcelo Crivella inelegível por oito anos, por abuso de poder político. A sessão realizada nesta quinta-feira (24) foi uma continuação do julgamento iniciado na segunda-feira (21), que foi interrompido por pedido de vista do desembargador Vitor Marcelo Rodrigues.