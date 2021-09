Bolsonaro é hostilizado em Belo Horizonte: "vagabundo" (vídeo)

Ao falar que o Brasil estava há 600 dias sob a pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro foi alvo de xingamentos e vaias. Um dos manifestantes o chamou de "vagabundo" e outro disse "volta Lula" edit

247 - Jair Bolsonaro foi hostilizado na manhã desta quinta-feira (30) enquanto discursava na cerimônia de sanção do projeto para obras do Metrô de Belo Horizonte e de lançamento do Centro Nacional de Vacinas MCTI – UFMG.

Ao falar que o Brasil estava há 600 dias sob a pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro foi alvo de xingamentos e vaias. Um dos manifestantes o chamou de "vagabundo" e outro disse "volta Lula".

Dirigindo a uma mulher, Bolsonaro disse que disse que não iria ofender a senhora que havia direcionado críticas a ele, já que, segundo Bolsonaro, ela “não tem cérebro”.

“Isso é bom que aconteça. Eu não vou ofender essa senhora que proferiu essas palavras, que nem deu para entender. Diz o velho ditado: quem até os 30 (anos) não foi de esquerda não tem coração. Quem depois dos 30 continua na esquerda não tem cérebro”, disse o mandatário.

Assista:

Bolsonaro vaiado em Belo Horizonte. Como eu fico triste com uma cena dessas. 🥰



pic.twitter.com/FEZTTFy3FM — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) September 30, 2021

A ida a Belo Horizonte é o terceiro destino das viagens que o chefe do Executivo fará pelo Brasil. Os eventos fazem parte da semana de comemoração pelos mil dias de mandato, completos no domingo (26).

