Bolsonaro leva a 7ª multa por não usar máscara em SP

247 - A prefeitura de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, informou nesse sábado (9) que multou Jair Bolsonaro por desrespeitar a obrigatoriedade do uso de máscara. Bolsonaro aglomerou sem máscara com apoiadores, comeu pastel em uma feira e, mais uma vez, carregou uma criança fardada fazendo gesto de arma com as mãos.

A multa aplicada pela administração da cidade é de R$ 500 e tem como base o decreto municipal que estabelece regras sanitárias contra a disseminação do coronavírus.

O prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício (PSDB), criticou a presença de Bolsonaro no município e aproveitou para elogiar seu correligionário João Doria, governador do estado.

"Só não percebe a diferença quem não quer. O João Doria e o Rodrigo Garcia veem à Peruíbe e visitam obras, inauguram a Praça Flórida, liberam R$ 5M para arrumar a orla e R$ 22M para nosso hospital. O Jair Bolsonaro vem comer pastel. O que vc quer para o Brasil?", escreveu o prefeito em suas redes sociais.

