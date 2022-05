Bolsonaro tem 61% dos votos válidos de evangélicos no Rio de Janeiro

"Deter o avanço do bolsonarismo junto à comunidade evangélica fluminense será o maior desafio para Lula", destaca o jornalista Miguel do Rosário edit

247 - O jornalista Miguel do Rosário, do portal O Cafezinho, fez uma análise da pesquisa Quaest entre eleitores do Rio de Janeiro, divulgada nesta terça-feira, 17, e sinalizou que “há notícias boas” para o ex-presidente Lula (PT) “e também alguns sinais preocupantes”.

Se as notícias boas são que Lula avançou de 21% para 23% na pesquisa espontânea, que “é o eleitorado mais importante, o mais fiel”; e que ele se mantém firme, com 47%, no cenário de segundo turno, 9 pontos à frente Jair Bolsonaro (PL); por outro lado, Bolsonaro continua à frente do eleitorado evangélico fluminense.

Na pesquisa estimulada, entre os evangélicos, Bolsonaro agora tem 50% dos votos totais, contra 25% de Lula e 4% de Ciro Gomes (PDT). Mas por outro lado, Lula tem 40% entre católicos, contra 28% de Bolsonaro e 9% de Ciro.

Os evangélicos representam 33% do eleitorado fluminense, enquanto católicos correspondem a 35%.

Em votos válidos, Bolsonaro tem apoio de 61% dos evangélicos do Rio de Janeiro, contra 30% de Lula e 5% de Ciro.

Segundo Miguel do Rosário, “deter o avanço do bolsonarismo junto à comunidade evangélica fluminense será o maior desafio para Lula”.

“Os números mostram um movimento de reoganização das forças bolsonaristas, a partir sobretudo de suas bases evangélicas. É preciso ficar atento se já houve um esgotamento dessa tendência, pois Lula também possui muitos eleitores da comunidade evangélica, que ainda podem reagir à tentativa de lideranças religiosas pró-Bolsonaro de usar sua influência para fazer proselitismo eleitoral”, destaca.

