Bolsonaro tenta afrontar Edinho Silva com envio de alimentos para Araraquara e toma invertida nas redes

A cidade comandada pelo petista controlou a pandemia através do lockdow. A ação divulgada pelo presidente teve o apoio do Exército, ganhou nota na Agência Brasil, mas foi desmascarada nas redes edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) resolveu afrontar Edinho Silva, prefeito de Araraquara, de forma bem peculiar.

O presidente postou, às 4h35 da manhã desta quinta-feira (29), um vídeo com um comboio partindo do Ceagesp, em São Paulo, rumo a Araraquara, levando alimentos às vítimas da política, segundo ele, do “fique em casa que a economia a gente vê depois”.

A cidade de Araraquara foi uma das primeiras no Brasil a conseguir controlar a pandemia do coronavírus através de um amplo lockdown. A cidade virou exemplo mundial.

A ação divulgada por Bolsonaro teve o apoio do Comando Conjunto Sudeste do Exército e ganhou nota na Agência Brasil. No entanto, nem o prefeito e nem os vereadores da cidade solicitaram os alimentos, como admitiu o próprio coronel Mello Araújo, que comandava a operação.

