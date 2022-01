Bombeiros retomam buscas e polícias trabalham para identificar corpos em Capitólio

Apoie o 247

247 - Um dia após o trágico deslizamento de um dos paredões dos cânions de Capitólio, em Minas Gerais, os bombeiros retomam a operação de buscas por desaparecidos e policiais trabalham na identificação de corpos. Há ainda três desaparecidos. Até o momento foram constatadas sete mortes.

A operação de buscas foi interrompida na noite de sábado (8) por falta de visibilidade. Os trabalhos recomeçam neste domingo (9) com a participação de mergulhadores e outros militares dos bombeiros, da Marinha, da Defesa Civil e demais autoridades.

Há também muito trabalho para a identificação dos sete corpos já resgatados, visto que estes foram seriamente comprometidos por conta do impacto com as rochas. As identificações estão sendo feitas pelos policiais civis de Minas Gerais e federais. A operação ocorre no IML de Passos, cidade localizada a cerca de uma hora de Capitólio.

