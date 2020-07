Boulos cresce em pesquisa, supera Marta e já tem 11% em São Paulo

Pesquisa do Instituto Ideia Big Data mostra Guilherme Boulos (PSOL) em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, que tem Bruno Covas (PSDB) na liderança. Líder do MTST vai se consolidando como o nome mais competitivo da esquerda edit

247 - Uma pesquisa do Instituto Ideia Big Data, divulgada pela Época nesta quinta-feira (16), mostra Guilherme Boulos vai se consolidando como o nome mais competitivo da esquerda na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

De acordo com o levantamento, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) aparece em terceiro lugar, com 11% dos votos, e já supera a ex-prefeita Marta Suplicy (SD), na quarta posição (9%).

Na primeira colocação está o atual prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), com 30%, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 16%.

Na quinta posição está a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), com 3%, seguida pelo ex-vereador Andrea Matarazzo (PSD), com 2%, e pelo ex-deputado federal Jilmar Tatto (PT), que tem 1%.

Em outro cenário, a deputada federal Sâmia Bomfim, que disputa com Boulos a indicação do PSOL para concorrer na eleição municipal, aparece em quarto lugar, com 4%. Nesta simulação, a parlamentar fica empatada com Tatto (4%) e atrás de Marta (11%). França (15%) e Bruno Covas têm 31%.

Foram entrevistadas por telefone 1.009 pessoas na cidade de São Paulo ao longo da última terça-feira (14). A margem de erro é de 2.5 pontos percentuais para mais ou para menos.

